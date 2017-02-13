Haber: Ceylan Beykoz

Hafta içinde Pursaklar V.İ.takımını 3-1 yenerek play-off çıtasının içine giren Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Numune DSİ ile karşılaştı. Pazar günü saat 16:00’da Beştepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ekibimiz çok iyi başladı. İlk seti 25-17 alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 2.seti de aynı şekilde 25-17 alınca farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 3.sette ilk 2 setten daha da etkili olan ekibimiz 25-14 ile istediğini aldı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Sultanlarımız son 5 haftaya girerken avantajını korudu. Temsilcimiz 22.hafta maçında 19 Şubat Pazar günü saat 15.00'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda Sakarya Hendek'i konuk edecek.