Haber: Esra ÖZTÜRK

TVF Bayanlar 1. Ligi B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor takımı 8.haftada Numune Spor ile karşılaşacak. Mücadele 19 Kasım Pazar günü saat 15.00’da 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz geri kalan 7 haftada 5 galibiyet 2 mağlubiyet 5.sırada yer alıyor. Bolu Belediyspor Bayan Voleybol takımı ligin 7.haftasında Karayollarına konuk olmuştu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Karayolları takımı 3 – 0 kazanmıştı. Rakibimiz Numune Spor ise geriye kalan haftalarda 4 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Numune Spor ligde şuan 7.sırada yer alıyor. Ligin 7. haftasında Numune Spor Bayan Voleybol takımı sahasında Bartın polis Gücünü ağırlamıştı. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Numune Spor takımı 3 - 0 kazandı. TVF Bayanlar 1. Ligi B grubu 8.hafta fikstürü şu şekilde;

19 Kasım Pazar

14.00: İdmanocağı – Karayolları ( Trabzon – 19 Mayıs Spor Salonu)

14.00: Kahramankazan BLD. – Gümüşhane Gençlerbirliği ( Ankara – Kahramankazan Spor Salonu)

15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – Anadolu Üniversitesi ( Ankara – Pursaklar Spor Salonu)

15.00: Bartın Polisgücü – Sakarya Spor ( Bartın – Ömer Tepesi Spor Salonu)

15.00: Bolu Belediyespor – Numune Spor ( Bolu – 17 Temmuz Spor Salonu)

15.00: Bursaspor Yüksekoba – TVF Spor Lisesi ( Bursa – Cengiz Göllü Spor Salonu9

20 Kasım Pazartesi

17.00:İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Samsun B.Ş.B Anakent ( Ankara – TED. ÜNİV. SL. Kurtuluş)