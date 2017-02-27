Haber: Ceylan Beykoz

Hafta içinde MSK Urfa takımını deplasmanda 3-0 yenerek play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Elazığ DSİ ile karşılaşacaktı. Haftasonunda 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanması gereken maça rakip takım çıkmayınca Sultanlarımız mücadeleden 3-0 hükmen galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ekibimiz bitime 2 hafta kala play-off'a dev bir adım attı. Rakip takım ise küme düştü. Temsilcimiz haftasonunda İBA Kimya TED Kolejlilere konuk olacak. Ekibimiz bu maçı da kazanırsa play-off'u garantileyecek.