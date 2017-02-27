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27 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Sultanlar oynamadan kazandı: 3-0

    Ligde play-off mücadelesi veren Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, haftasonunda Elazığ DSİ takımını 3-0 hükmen yenerek Play-Off'a büyük bir adım attı.

    27 Şubat 2017 Pazartesi 10:49
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    Sultanlar oynamadan kazandı: 3-0

    Haber: Ceylan Beykoz

    Hafta içinde  MSK Urfa takımını deplasmanda 3-0 yenerek play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Elazığ DSİ ile karşılaşacaktı. Haftasonunda 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanması gereken maça rakip takım çıkmayınca Sultanlarımız mücadeleden 3-0 hükmen galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ekibimiz bitime 2 hafta kala play-off'a dev bir adım attı. Rakip takım ise küme düştü. Temsilcimiz haftasonunda İBA Kimya TED Kolejlilere konuk olacak. Ekibimiz bu maçı da kazanırsa play-off'u garantileyecek.

     

    Anahtar Kelimeler: Ligde, Play-off, Mücadelesi, Veren, Bolu

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