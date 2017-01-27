Haber: Ceylan Beykoz

Hafta ortasında Karayollarına deplasmanda 3-2 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak. Yarın saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 18.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

28 Ocak Cumartesi

13.00 İBA Kimya TED-Sakarya Hendek

29 Ocak Pazar

13:00 G.Gençlerbirliği-Kazan Belediye

14.00 Elazığ DSİ-MSK Urfa

14:00 Samsun B.Ş.A.-Numune DSİ

15.00 Bolu Belediyespor-TVF Spor Lisesi

15.00 Bartın Polisgücü-Pursaklar V.İ.

18:00 Karayolları - İlbank