Sultanlar Play-Off Macerasında

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun Sultanları play-oflar için önceki gün Bursa’ya hareket etti. Bolu Belediyespor Voleybol Takımımız Bursa’da iki günlük kampa girerek maçlara hazırlandı. Temsilcimiz kampın ardından 17-18-19 Mart’ta 1.etap mücadelelerini oynayacaklar. İlk maç bugün Kale 1957 takımı ile oynanacak. Play-Off teknik toplantısı önceki gün gerçekleşti. Yarı finalde federasyonca 2 gruba ayrılan takımlar, Bursa’da 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynayacaklar. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ise 23-24-25 Mart tarihleri yine aynı salonda yükselme maçları oynayacak. İlk 2 sırayı alan takımlar Süper Lige yükselecek. Temsilcimiz Bolu Belediyespor’un da yer aldığı yarı final grubunda oynanacak olan maçların programı şöyle:

17 Mart Salı

12.00: Kale 1957-Bolu Belediyespor

14.00: Kuzeyboru-Mardin B.Şehir Başakspor

16.30: İlbank-Nevşehir Bld.

18.30: Sarıyer Bld.-Çanakkale Bld.

18 Mart Çarşamba

12.00: Bolu Belediyespor-Kuzeyboru

14.00: Mardin B.Şehir Başakspor-Kale 1957 Spor

16.30: Nevşehir Bld.-Sarıyer Bld.

18.30: Çanakkale Bld.-İlbank

19 Mart Perşembe

11.00: Mardin B.Şehir Başakspor-Bolu Belediyespor

13.00: Kale 1957 Spor-Kozeyboru

15.30: Çanakkale Bld.-Nevşehir Bld.

17.30: İlbank-Sarıyer Bld.