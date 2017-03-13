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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • Sultanlar Play-Off’ta yok

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda Play Off’a yükselecek 4. takımın belirleneceği maçta Bolu Belediyespor, Samsun Büyükşehir Anakent Spor’u konuk etti. Aynı gün, aynı saatte oynanması gereken Pursaklar Voleybol İhtisas – Sakarya Hendek Spor maçında Hendek Spor’un sahaya çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen yenilmesi ile Bolu Belediyespor açısından daha da büyük önem kazanan maçta rakibine 1-3 yenildi ve Play Off şansını kaybetti.

    13 Mart 2017 Pazartesi 14:20
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    Sultanlar Play-Off’ta yok

    Haber: Esra Öztürk

    Salon: 17 Temmuz Spor Salonu – Bolu

    Hakemler: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman

    Setler: 25-18, 19-25, 14-25,

    Maça konuk iyi başladı. Setin ilk bölümünde 1-4 Samsun temsilcisinin üstünlüğü vardı. Bolu Belediyespor 5-5’de rakibini yakaladı. İlk teknik mola 8-7 Bolu Belediyespor üstünlüğü ile geçildi. Teknik molanın ardından file üstünde Silie ve Ebru ile bloklarda üstünlük kuran ev sahibi ekip sayı farkını açtı ve ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Berna’nın etkili servisleri ile sayı farkını açmaya başlayan Bolu Belediyespor skoru 18-12’ye kadar getirse de tecrübeli oyunculardan kurulu Samsun ekibi sayı farkını eritti. 18-16. Kaptan Gizem’in son verdiği Samsun serisinin ardından setin sonuna 20-16 üstün giren Bolu Belediyespor, Silie’nin etkili servis turunda manşet sorunu yaşayan rakibini 25-18’lik skorla yenip maçta 1-0 öne geçti.

    İkinci setin başında skor avantajı yine Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor’daydı. 1-4 üstünlük yakalayn konuk ekip, ilk teknik molaya 4-8 önde girdi. Teknik mola dönüşü konuk ekip sayı farkını 6 sayıya kadar yükseltti. 4-10. Bu skorda aldığı mola ile takımını yeniden oyuna döndüren Bolu Belediyespor, sayı fakrını kapattı. 10-12. İkinci teknik mola 12-16 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi. Sayı farkını kapatmakta zorlanan Bolu Belediyespor, setin sonuna 16-20 geride girdi. Bu sette konuk ekipte Cleger’i durdurmakta zorlanan ev sahibi ekibin çabası seti çevirmeye yetmedi ve 19-25’lik skor ile maça denge geldi. 1-1

    Üçüncü setin başında da konuk ekibin 1-4’lük üstünlüğü vardı. İlk teknik molaya da 4-8 önde giren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor oldu. Savunma ve hücumda hatalar yapan Bolu Belediyespor, ikinci teknik molaya da 7-16 geride girdi. Teknik mola ardından oyun konsantrasyonun kaybeden Bolu Belediyespor, sayı farkının açılmasını engelleyemedi. Seti 14-25 kazanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor maçta 1-2 öne geçti.

    Karşılaşmanın 4. setinde de Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor üstünlüğü vardı. İlk teknik molaya 4-8, ikinci teknik molaya 8-16 önde giren konuk ekip oldu. Bolu Belediyespor’un setin sonundaki çabası sayı farkını eritmeyi başarsa da (19-22) seti çevirmeye yetmedi. Setin sonunda 21-25 maçı da 1-3 kazanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor, rakibinin Play Off umutlarına son verdi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bayanlar, Voleybol, 1.Ligi, B

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