Haber: Ceylan Beykoz
Geçtiğimiz haftayı Kazan Belediye galibiyetiyle kapatan Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde bugün Pursaklar V.İ. ile karşılaşacak. Saat 15:00’te 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 20.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
8 Şubat Çarşamba
13.00 Gümüşhane GB-Numune DSİ
15:00 Bolu Belediyespor-Pursaklar V.İ.
15.00 Bartın Polisgücü-Sakarya Hendek
16:00 Karayolları-Kazan Belediyespor
18.00 TVF Spor Lisesi-İlbank
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