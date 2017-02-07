Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz haftayı Kazan Belediye galibiyetiyle kapatan Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde bugün Pursaklar V.İ. ile karşılaşacak. Saat 15:00’te 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 20.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

8 Şubat Çarşamba

13.00 Gümüşhane GB-Numune DSİ

15:00 Bolu Belediyespor-Pursaklar V.İ.

15.00 Bartın Polisgücü-Sakarya Hendek

16:00 Karayolları-Kazan Belediyespor

18.00 TVF Spor Lisesi-İlbank