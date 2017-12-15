Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1.Ligin 12.haftasında Bolu Belediyespor ile Pursaklar Voleybol İhtisas takımları karşı karşıya gelecekler. Mücadele 17 Aralık Pazar günü saat 15.00’da 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. Bolu Belediyen Bayan Voleybol takımı ligde 8 galibiyet 3 mağlubiyetle 4.sırada yer alıyor. Sultanlar ligin 11.haftasında Samsun B.Ş.B Anakent’e konuk oldu. Samsun Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Samsun B.Ş.B Anakent takımı 3-2 kazanmıştı. Rakip Pursaklar Voleybol İhtisas ise 8 galibiyet 3 mağlubiyetle ligde 5.sırada yer alıyor. Pursaklar takımı ligin 11.haftasında Bartın Polisgücü’nü konuk etti. Ankara Pursaklar Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Pursaklar 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1.Ligin 12.haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

17 Aralık Pazar

13.00: TVF Spor Lisesi – Sakarya Spor

14.00: Kahramankazan BLD – Anadolu Üniversitesi

14.00: İdmanocağı - Samsun B.Ş.B Anakent

15.00: Karayolları – Numune Spor

15.00: Bartın Polisgücü – İBA Kimya TED Ankara Kolejliler

15.00: Bolu Belediyespor– Pursaklar Voleybol İhtisas

15.00: Bursaspor Yüksekoba – Gümüşhane Gençlerbirliği