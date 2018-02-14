Haber: Semih Baykal

Alemdar İnşaattın ana sponsorluğunda Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligin’de fırtına gibi esen Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı 22. Haftada evinde Sakaryaspor’u ağırladı. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda seyircisi önünde maça etkili başlayan sultanlar ilk seti 13 sayı farkla 25-12 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine fazla şans tanımayan Bolu Belediyespor 5 sayı farkla 25-20 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de başarılı oyununu devam ettiren Sultanlar bu seti de 25-16 kazanarak skoru 3-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Sultanlar galibiyeti yeni yaşına giren yardımcı antrenörleri Behçet Erdoğan’a armağan etti.