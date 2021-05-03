Sultanlar, Salih Hoca ile devam edecek



Haber:Aysun Beykoz

Sultanlar Liginde kalıcı bir ekip kurmak isteyen Bolu Belediyespor’da ilk hedef, takıma şampiyonluk yaşatan Baş Antrenör Salih Yergin ile sözleşme imzalamak oldu. Bu yıl 30. yaşını kutlayan yeşil beyazlılar Bolu’ya tarihi bir başarı yaşatırken, Sultanlar Liginde söz sahibi olabilmek için ilk iş olarak bu ligi bilen tecrübeli isim ile devam etme kararı aldı. Hocanın raporu doğrultusunda hemen transfer görüşmelerine de başlayan Bolu Belediyespor’da Başkan Sinan Barut yeni sezon için planlamaların sürdüğünü, hem mali hem de teknik anlamda tüm hazırlıkların yapılacağını belirtti.

2 sezondur Bolu Belediyespor’un başında olan tecrübeli isim için kulüpten yapılan açıklamada, ”Yeni sezonda Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek olan Kadın Voleybol Takımımızda baş antrenörümüz Salih Yergin ile devam ediyoruz.Takımımızda 2 sezondur görev yapan tecrübeli hocamıza yeniden “Hoş geldin” diyor başarılar diliyoruz. ” ifadelerine yer verildi.