Sultanlar, Şampiyonluk aşkına 3-1

TVF Kadınlar 1.Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynadığı mücadelede Adam Voleybol takımını deplasmanda oynadığı üstün oyunuyla 3-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde yoluna doludizgin devam ediyor.

Sultanlar, Şampiyonluk aşkına 3-1

Haber: C. Kutay Aykan

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 25-20 Bolunun Sultanları kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette baş başa giden oyunun sonunda konsantrasyon kaybına uğrayan ekibimiz, bu seti son anda verdiği sayılarla 25-23 geride kapattı ve setlerde durum 1-1’e geldi. Bolunun Sultanları 3 ve 4’üncü setteki müthiş oyunu ile bu setleri 25-21 ve 25-19 kazanarak galibiyete uzanmasını bildi. Ekibimiz Adam Voleybol takımını 3-1’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisini ekledi. Ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet alarak liderliğini devam ettiren Bolunun Sultanları hedefine adım adım yaklaşmaya devam etti. Bolu Belediyespor ligin 18. haftasında Numune Gençlik takımını konuk edecek. 6 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak

Salon: Talat Özkarslı Spor Salonu

Adam Voleybol: Hale, Anastasiya, Ecenur, Begüm, Ayşe, Aslı, Gülcan, Döndü, Halime, Kübra, Jovana, Sedef, Irmak

Antrenörler: Şükrü Çobanoğlu, Uğur Koçaslan

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Fatma, Anae Apıena, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 19-25

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölyüzü’nde esrarengiz olay
Gölyüzü’nde esrarengiz olay
  1. Bolu

banner124