Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor takımı 24.haftasında Samsun B.Ş.B Anakent takımını konuk etti. 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi deplasman takımı Samsun B.Ş.B setleri 26-28, 25-22, 25-19, 16-25, 12-15 maçıda 3-2 kazandı. Maçın ilk setine iki takımda etkili başladılar. Başa baş geçen seti Samsun B.Ş.B. Anakent takımı 26-28 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. ikinci sette ev sahibi avantajının kullanan Bolu Belediyespor setteki üstünlüğünü koruyarak seti 25-19 kazandı. Bolu’nun sultanları sette 1-1 eşitliği yakaladı. Üçüncü sette de etkili oyununu koruyan Bolu Belediyespor Bayan voleybol takımı seti 25-19 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. dördüncü sette toparlanan Samsun B.Ş.B. Anakent takımı seti 25-16 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi. Maçın son setinde iki takımda kıyasına mücadele etti. Rakibine oranla daha etkili olan Samsun BŞB takımı seti12-15 maçı da 3-2 kazandı. Bolu Belediyespor mağlubiyetin ardından 3.sırada kalırken, Samsun B.Ş.B. Anakent takımı ise 2.sıradaki yerini korudu. Filenin sultanları ligin 25.haftasında Pursaklar Voleybol İhtisas’a konuk olurken, Samsun B.Ş.B. Anakent ise İdmanocağı’nı konuk edecek. TVF Bayanlar 1.Lig B Grubu 24.haftasında oynanan maçlar ve sonuçları;

24 Şubat Cumartesi

24 Şubat Cumartesi

14.00: İdmanocağı – Gümüşhane Gençlerbirliği:3 – 0

14.00: Kahramankazan BLD – İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 2 – 3

15.00: Bolu Belediyespor – Smasun BŞB Anakent: 2 – 3

15.00: Bartın Polisgücü – Pursaklar Voleybol İhtisas: 0 – 3

15.00: Bursaspor Yüksekoba – Sakarya Spor: 3 – 0

16.00: Karayolları – Anadolu Üniversitesi: 3 – 0

17.00: TVF Spor Lisesi - Numune Spor: 0 – 3