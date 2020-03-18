Sultanlar Şansını Kaybetti

Haber: Volkan Yılmaz

İlk maçında Kale 1957’ye yenilerek play-off’a kötü başlayan Bolu Belediyespor 2.maçta Kuzeyboru takımıyla karşılaştı. Maç dengeli başladı: 2-2. Eşitlik sonrasında da devam etti: 5-5. Temsilcimiz konsantrasyon kaybı yaşayınca Kuzeyboru 10-7 üstünlük sağladı. Kuzeyboru teknik molaya 12-7 önde girdi. Rakip takım moladan sonra da üstünlüğünü sürdürdü: 14-8. Oyundan kopan temsilcimiz basit sayılar verince seti kazanma şansını da azalttı: 16-9. Son bölüme Bolu Belediyespor 18-12 geride girdi ancak farkı eritmeye başladı: 19-16. Ekibimiz rakibinin hücumlarına karşılık veremeyince fark 7 sayıya kadar çıktı: 23-16. Seti 25-18 kaybeden Bolu Belediyespor maçta 1-0 geriye düştü.

2.sete Burcu’nun servis sayıları ile Bolu Belediyespor 4-0 önde başladı. Temsilcimiz 6-3 ile üstünlüğünü sürdürdü. Ancak Kuzeyboru farkı azaltmaya başladı: 7-6. Ardından 9-9 eşitlik geldi. Teknik molaya ekibimiz 12-10 önde girdi. Moladan sonra 13-13 eşitlik oluştu. Rakip takım 15-13 öne geçti. Bolu Belediyespor durumu eşitledi: 15-15. Ekibimiz maçı bırakmadı ve 17-16 öne geçti. Toparlanan Aksaray ekibi 19-17 üstünlüğü sağladı. 21-18 ile Kuzeyboru büyük avantaj yakaladı. 23-18’lik skorun ardından seti 25-21 alan Kuzeyboru maçta durumu 2-0’a getirdi.

3.sete iyi başlayan ekibimiz 2-0 üstünlüğü yakaladı. Toparlanan Kuzeyboru 2-2 eşitliği yakaladı. Sonra da 5-2 öne geçti. Kuzeyboru skoru 8-3’e taşıdı. Teknik molaya Kuzeyboru takımı 12-6 önde girdi. Moladan sonra oyuna girmekte zorlanan Bolu Belediyespor 14-6 geriye düştü. Kuzeyboru son bölüme 16-8 üstünlükle girdi. 18-11 ile büyük avantaj yakalayan Kuzeyboru 20-14, 23-16 üstünlüklerin ardından seti 25-17 maçı da 3-0 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla 2.maçlar sonunda temsilcimiz Bolu Belediyespor gruptan çıkma şansını kaybetti. Temsilcimiz sezonun son maçını bugün oynayacak. Program şöyle:

19 Mart Perşembe

11.00: Mardin B.Şehir Başakspor-Bolu Belediyespor

13.00: Kale 1957 Spor-Kozeyboru

15.30: Çanakkale Bld.-Nevşehir Bld.

17.30: İlbank-Sarıyer Bld.