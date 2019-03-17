Sultanlar Şansını Son Maça Taşıdı

Haber: Esra Öztürk

Pursaklar ile Bolu Belediyespor takımlarını karşı karşıya getiren 25.hafta mücadelesi Cumartesi günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. Ligde 2.durumda bulunan Pursaklar V.İ. karşısında kazanmak isteyen Sultanlarımız bu maçı alarak ilk 4 sıra içine girmek istiyordu. Maça 2 takım da hırslı başladı. Son bölümde daha az hata yapan rakip takım ilk seti 25-22 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.sette da başa baş bir mücadele vardı. Bu sette hata yapmayan Sultanlarımız 25-22 ile oyunu dengeledi: 1-1. 3.set 2.setin kopyası gibi geçti. Bu seti de aynı skorla 25-22 alan Bolu Belediyespor maçta 2-1 öne geçti. 4.sette çok rahat oynayan temsilcimiz 25-17’lik skorla maçtan 3-1 galip ayrıldı. Play-Off için en büyük rakip olan Samsun BŞB, İBA TED Kimya takımına 3-2 yenilince temsilcimiz son hafta 4.sırada girdi. Temsilcimiz son haftada play-off için en önemli rakibi olan Samsun BŞB ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 23 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak maçı kazanan takım play-off’a kalacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 12:29