Sultanlar Sarıyer’de Kayboldu

Haber: N.Halid Altundal

Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İstanbul Bölgesinden Uluslararası Voleybol Aday Hakemleri Seçkin Yener ile Caner Çildir yönettiler. Karşılamada Gözlemci olarak da Bülent Bozkurt görev yaptı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Sarıyer Belediyespor maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Maçın setleri 25-19, 25-16, 25-21 sonuçlandı. Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini alan Sarıyer Belediyespor puanını 46 yaptı. Bolu Belediyespor ise 8. yenilgisini aldı ve 32 puanda kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla 4.sıraya inerken, 19.haftada 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Karşıyaka’yı konuk edecek.

Sarıyer Belediyespor: 3 – Bolu Belediyespor: 0

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Caner Çildir/Gözlemci: Bülent Bozkurt

Setler: 25-19, 25-16, 25-21

Süreler: 28′, 25, 28′