Sultanlar Sarıyer’i rahat geçti

Haber: Aysun Beykoz

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Bolu Belediyespor Sarıyer Belediyespor ile evinde karşılaştı. Kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alan kırmızı beyazlılar güçlü rakibini 3-0 net bir skorla yenerek haftayı galibiyet ve 3 puanla tamamlamayı başardı.

Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda yüzlerce taraftarının desteğini arkasına alarak maça başlayan Bolunun Sultanları ilk sette güçlü rakibine karşı oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken, bu seti 25-18 kazanmasını bildi. Başarılı oyununu 2. ve 3'üncü sette de südüren ekibimiz bu setleri, 25-13 ve 25-15 gibi farklı skorlarla kazanarak maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Lige başladığı her hafta üstüne koyarak başarılı bir mücadele ortaya koyan Bolunun Sultanları kritik haftayı net galibiyet ve farkı skorlarla kazanarak ligde zorlu bir rakip olduğunu göstermeyi başardı. Misli.com Sultanlar liginde haftayı 3 puanla kapatan Bolunun Sultanları önümüzdeki hafta Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Mücadele İstanbul'da oynanacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökçen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Candreon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Sarıyer Belediyespor: Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Lila Şengün, Ada Germen, Sezen Keşkekoğlu, Crncevic, (Merve Tanıl, Hande Şimşek, Pelin Eroktay, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-on, Tuna Aybüke Çetinay)

Setler: 25-18, 25-13, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 28, 24)