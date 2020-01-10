Sultanlar Seri Peşinde

Haber: Volkan Yılmaz
2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 13.hafta mücadelesinde Büyükçekmece Akademi takımı ile bugün saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef 2020 yılında seri yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:
12.Hafta
11 Ocak Cumartesi
14.00: Göztepe-Anadolu Üniversitesi
15.00: Bolu Belediyespor- Büyükçekmece V.A.
16.00: Karşıyaka-Çanakkale Belediyespor
16.30: M.Erdem M.A.-İzmir BŞB