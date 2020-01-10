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Sultanlar Seri Peşinde

Ligin 2.yarısına galibiyetle başlayan Bolu’nun Sultanları 2020’nin ilk iç saha maçında Büyükçekmece Akademi Takımını konuk ediyor.

Sultanlar Seri Peşinde

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 13.hafta mücadelesinde Büyükçekmece Akademi takımı ile bugün saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef 2020 yılında seri yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:

12.Hafta

11 Ocak Cumartesi

14.00: Göztepe-Anadolu Üniversitesi

15.00: Bolu Belediyespor- Büyükçekmece V.A.

16.00: Karşıyaka-Çanakkale Belediyespor

16.30: M.Erdem M.A.-İzmir BŞB

Esra Perçin

Esra Perçin

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