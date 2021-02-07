Sultanlar sona bıraktı 3-2

Haber: C. Kutay Aykan

17 Temmuz spor Salonu’nda Maçın ilk setlerinde etkili oyununu salona yansıtan Bolunun sultanları ilk 2 seti 25-14’luk skorla rahat bir şekilde kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. 3’üncü sette yaşadığı konsantrasyon kaybıyla seti 22-25 rakibine veren Bolu Belediyespor, 4’üncü seti de 21-25 kaybederek Sakarya Voleybolspor’un maça ortak olmasını engelleyemedi. Tie break setinde kendini toparlayarak gücünü fileye yansıtan Bolunun Sultanları bu seti rahat bir oyunla 15-6 kazanarak 3-2’lik skorla salondan galip ayrıldı. Ligde oynadığımız 13 maçta 12 galibiyet alarak liderliğini devam ettiren Bolu Belediyespor ligin 14. haftasında Çukurova Belediyespor’a konuk olacak. 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak mücadele Aski Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Fatma, Anae Philomen, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Göknur, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

G.S.Sakarya Voleybol: Kübra, Dilara, Sevval, Betül, Deniz, Esma, Berna, Elvan, Selen, Gizem, Martınez Fine, Ebru, Elif

Antrenörler: İdris Demir, Enes Tekin

Setler: 25-14, 25-14, 22-25, 21-25, 15-6