HABER: Esra ÖZTÜRK

Son haftalarda müthiş bir seri yakalayarak 5’te 5 yapan Bolu’nun Sultanları 23.hafta maçında dün Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu’nda MSK Urfa’nın rakibi oldu. Zorlu geçen ilk seti 25-22 alan ekibimiz maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Bu setten sonra rakip takım oyundan düştü. 2.seti rahat bir oyunun ardından 25-15 alan ekibimiz durumu 2-0’a getirdi. Temsilcimiz son sette zaman zaman zor anlar yaşasa da 25-20’lik skorla mücadeleden 3-0 galip ayrılarak son 3 haftaya ciddi bir avantajla girdi. Ekibimiz 24.hafta maçında 26 Şubat Pazar günü 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Elazığ DSİ takımını konuk edecek.