Sultanlar Üzmeye Devam Ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Mehmet Erdem Marmara Akademi maçı öncesi Dzakovic ve Selin gibi iki önemli oyuncusunun sakatlanması ile mücadeleye moralsiz başlayan Bolu Belediyespor Bayan voleybol takımı ilk seti 25-21 kaybetti. 17 Temmuz Spor Salonu’nda taraftarının da desteği ile ikinci seti eşitlemek isteyen sultanlar istediklerini oyunu sahaya yansıtamayınca bu seti de 25-20 kaybettiler. Son sette de durum değişmeyince Bolu Belediyespor Bayan voleybol takımımız Mehmet Erdem Marmara Akademi maçını puansız kapattı. Topladığı 19 puanla Play-Off için önemli bir yol kat eden Bolu Belediyespor Bayan voleybol takımımız ligdeki yerini korurken, zirveden bir adım uzaklaştı. Filenin sultanları 15 Aralık'ta ligin lideri Kale 1957 spor ile deplasmanda karşılaşacak.