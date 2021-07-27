Sultanlar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşil beyazlılar yeni sezona Karaçayır Atletizm pistinde yaptığı hazırlıklarla başladı. Başkan Tanju Özcan'ın girişimleri ile Bolu Baro evini kullanmaya başlayan Bolu Belediyespor ilk çalışmasını kondisyon ağırlıklı yaptı. Baş antrenör Salih Yergin yönetiminde Karaçayır Atletizm pistinde ilk antrenmanını yaptı.

Barut yalnız bırakmadı

Yeni sezonda Misli.com Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, baş antrenörü Salih Yergin yönetiminde Karaçayır Atletizm pistinde ilk antrenmanını yaptı.

Sezonun ilk çalışmasını Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut’ta yalnız bırakmadı.