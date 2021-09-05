Sultanlar, yeni sezon için iddialı



Haber: Aysun Beykoz

Geçen sezon Kadınlar 1. Lig'deki başarısıyla üst lige çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonu 9 Ekim'de başlayacak Sultanlar Ligi'ne en iyi şekilde girmeyi hedefliyor. Takımın başantrenörü Salih Yergin yaptığı açıklamada, lige çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sporcuların çok istekli olduğunu dile getiren Yergin, "Sultanlar Ligi üst düzey, zor bir lig. Bolu'yu, üzerimize düşen en iyi şekilde temsil etmek, ana hedefimiz. Bolu'nun desteğine ihtiyacımız var çünkü dev takımlar buraya gelecek. Bolu'nun tanıtımı için katma değer sağlayacak. Seyircilerimiz dünya yıldızlarını izleyecek." diye konuştu.

Yergin, voleybolun, kadın milli takımının performansı sayesinde daha fazla ilgi görmeye başladığına işaret ederek, "Dünyada voleybol, çok üst düzeyde izlenen bir branş haline geldi. Sultanlar Ligi de dünyada en sert, en çok takip edilen 2 ligden biri. Biz de bu ligde olmanın verdiği gururu taşırken, sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu sene en iyisini yaparak, iyi takımlar arasında olmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

"Zor bir lig olacak ama tutunmaya çalışacağız"

Lige iyi bir başlangıç için istedikleri transferleri yaptıklarını aktaran Yergin, şöyle devam etti:

"Amacımız; lige çıkan sporcularımızı Sultanlar Ligi'nde de muhafaza edip birkaç oyuncu transferiyle ilk yılımızı bu şekilde atlatmaktı. Buna göre transfer çalışması yaptık. Daha çok geçen seneki oyuncularımızı muhafaza ettik. Yine dünya çapında ünlü 2 oyuncuyu kadromuza kattık. Calderon, doğum yaptı. Onun tekrar geri dönüşünü sağlamaya çalışıyoruz. Aneta Havlickova da geçen yıl voleybolu bırakmıştı babasını kaybettiği için. Ülkesine dönmüştü. Israrcı oldum, sağ olsun o da bizi kırmadı. Zor bir lig olacak ama tutunmaya çalışacağız."

Yergin, geçen sezonki performanslarından bahsederek, çok fazla oyuncu değiştirmeden daha çok sisteme dönük oyuncu profillerini geliştirerek başarı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Her sene oyuncu değiştirerek veya çok büyük paralar harcayarak başarının geleceğine inanmadığını belirten Yergin, "Bu, bir sistemin sonunda geldiğimiz yerdir. Sistemimiz yürüyor. 2-3 sezonluk oyuncularımız var. Onların gelişimleriyle beraber Sultanlar Ligi'ndeyiz." dedi.

"Güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum"

Smaçör Elif Uzun da geçen sezonki başarılarından sonra kemik kadrolarını koruyup yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Umarım sezon da güzel başlar. Yeni gelen oyuncularla çok güzel uyum sağladık. Onlarla beraber bu sezon güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun, sezon öncesi yapacakları hazırlık maçlarıyla takımın ne durumda olacağını göreceklerini anlatarak, "Takımımızın hazır olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmaları en büyük rakiplerimizle bizi zorlayacak takımlarla yapacağız. Orada nabzımızı ölçeceğiz, nasıl olduğumuzu göreceğiz. Türkiye Kupası için 2 takım çıkacak. Takımımızın çıkacağını düşünüyorum. Bir ayımız var, o karşılaşmalara kadar. Hazırlık maçlarıyla Türkiye Kupası için hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren Uzun, taraftarın da desteğiyle iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.