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Sultanlar Yenilerek Tamamladı

İlimizi Kadınlar Voleybol 1.Lig Play-Off Yarı Finallerinde temsil eden Bolu Belediyespor gruptaki son maçında Mardin Büyükşehir Başakspor takımına 3-2 yenilerek sezonu tamamladı.

Sultanlar Yenilerek Tamamladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İddiasını 2.maçlar öncesi kaybeden 2 takımın mücadelesi Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynandı. Maç karşılıklı sayılarla başladı: 2-2.  Temsilcimiz etkili servislerle 4-2 öne geçti. Ancak Mardin ekibi 4-4 eşitliği yakaladı. Oyun 7.sayılarda da dengelendi.  Sonrasında Mardin ekibi 9-7 üstünlük sağladı.  10-10’luk eşitlik sonrası teknik molaya Mardin BŞB Başakspor 12-10 önde girdi. Moladan sonra temsilcimiz 12-12 eşitliği yakaladı. 14-14 eşitlikle dengeli oyun sürerken, temsilcimiz 16-14 üstünlüğü yakaladı ancak Mardin ekibi üst üste sayılarla 19-17 öne geçti. Bolu Belediyespor oyunu bırakmadı ve 19-19’u buldu.  Mardin BŞB 21-19’luk üstünlükle set sonuna avantajlı girdi. 23-20 ile avantajını koruyan Mardin ekibi seti 25-21 alarak maçta 1-0 öne geçti.

2.sete iyi başlayan Bolu Belediyespor 2-0 öne geçti. Temsilcimiz 5-3 ile üstünlüğünü korudu. Servis hataları yapan ekibimiz karşısında Mardin 7-7 eşitliği yakaladı. Mola öncesinde bir kez daha eşitlik oluştu: 9-9. Bloklara takılan Bolu Belediyespor rakibine 2 sayı verse de teknik molaya 12-11 önde girdi. Moladan sonra Mardin ekibi 14-12 öne geçti. Mardin temsilcisi üst üste aldığı sayılarla farkı açtı: 17-12. Bolu Belediyespor oyunu bırakmadı ve farkı 2 sayıya indirdi: 17-15. 19-17 ile set sonuna Mardin ekibi avantajlı girdi. 21-17, 23-18’i bulan Mardin BŞB seti 25-19 alarak maçta durumu 2-0’a taşıdı.

3.sete etkili servislerle temsilcimiz 3-0 önde başladı. Üst üste sayılar alan Mardin BŞB 3-3 eşitliği yakaladı. Sonrasında Bolu Belediyespor 5-3 öne geçti. 7-4 ile temsilcimizin üstünlüğü sürdü. Mola öncesi ekibimiz durumu 9-4’e getirdi. Bolu Belediyespor teknik molaya 12-8 önde giren taraf oldu. Mola sonrası temsilcimiz farkı korudu: 14-10. Mardin ekibi toparlanarak farkı 1 sayıya kadar çekti: 15-14. 16.sayılarda Mardin ekibi ilk kez eşitliği yakaladı: 16-16. Mardin BŞB son bölümde ilk kez öne geçti: 18-17. Ancak oyunu bırakmayan Bolu Belediyespor yeniden öne geçti: 20-19. 23-20 ile temsilcimiz seti kazanma adına büyük avantaj yakaladı.  25-22 ile seti alan temsilcimiz maçı 4.sete uzattı: 2-1.

4.sete iyi başlayan ekibimiz 3-1 üstünlüğü buldu. 5-3 ile Sultanlarımız farkı korudu. Bolu Belediyespor teknik mola öncesi 8-5 ile avantajını sürdürdü. Temsilcimiz teknik molaya 12-9 önde girdi. Moladan sonra ekibimiz farkı açmaya başladı: 14-9. Üst üste sayılar bulan Mardin ekibi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 14-13. Son bölümlere ekibimiz 17-14 önde girdi. Temsilcimiz 20-15 ile büyük avantaj yakaladı. 22-17 ile temsilcimiz seti kazanmaya çok yaklaştı. Bolu Belediyespor seti 25-18 alınca oyuna denge geldi: 2-2. 24-19’u bulan Bolu Belediyespor rakibine üst üste 3 sayı verince durum 24-22’ye geldi. Seti temsilcimiz 25-22 aldı ve maç tie-break setine uzadı.

5.sete iyi başlayan Mardin BŞB oldu: 2-0. Mardin ekibi 4-1’lik avantajı yakaladı. Saha değişimi öncesi Mardin ekibinin 5-3 üstünlüğü vardı. Saha değişimine Mardin BŞB 8-3 önde girdi. Temsilcimiz oyuna girmekte zorlanınca Mardin ekibi büyük avantaj yakaladı: 10-3. 12-5’lik skorla set sonuna ekibimiz yenik girdi. Seti 15-7 alan Mardin BŞB maçı da 3-2 kazanan taraf oldu. Bu sonuçla ekibimiz play-off yarı finalinde 3 maçını da kaybederek sezonu tamamladı. Gruptan finale çıkan takımlar Kuzeyboru ve Kale 1957 oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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