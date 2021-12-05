Sultanlar Yeşilyurt’a set vermedi 3-0

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde bu sezon hedefini kalıcı olmak olarak belirleyen Bolu Belediyespor muhtemel rakibi İstanbul ekibini sahasında konuk etti. Karaçayır Spor Salonunda müthiş taraftar desteğini de arkasına alan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı setleri 26/24 25/21 25/15 kazandı ve hanesine çok önemli 3 puan yazdırmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta Karayolları'nı yenmenin morali ile Bolu'ya gelen Yeşilyurt ilk sete iyi başladı ve set boyunca sayılarda önde olan taraftı. Bu setin sonlarında maça ağırlığını koyan ekibimiz son bölümlerde hatasız oynadı ve seti 26-24 kazanmayı başardı.

Yine başa baş geçen ikinci sette ekibimiz yine setin son bölümlerinde farkını ortaya koyarak bu seti de 25-21 kazanmayı başardı ve maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. İlk iki seti kazanmanın morali ve taraftarının da desteği ile 3 sette daha diri bir oyun ortaya koyan Bolunun Sultanları bu seti 25-15, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kulüp başkanı Sinan Barut maç sonunda sahaya kadar inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Bu sonuçla Bolu Belediyespor 13 puana yükseldi. Yeşilyurt 4 puanda kaldı. Bolunun Sultanları önümüzdeki hafta Eczacıbaşı ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdin Naz Kanbur, Aneta, Irmak Gökcen, Lena, Çağla Salih, (Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk)

Yeşilyurt: Duru Aksu, Burcu Yönder, Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas (Elisa Tuana Köse, Nilsu Sen, Bilge Paşa, Veltman, Ceren Yılmaz, Ceren Kapucu)

Setler: 26-24, 25-21, 25-15

Süre: 85 dakika (31, 30, 24)