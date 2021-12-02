Sultanlar Yeşilyurt’u konuk ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Misli.com Sultanlar Liginde ilk sezonunda hedefini "ligde kalmak" olarak belirleyen Bolunun Sultanları cumartesi günü Yeşilyurt'u Bolu'da konuk edecek.

Oynadığı maçlarda bu haftaya kadar topladığı 10 puanla ligde kalma adına önemli bir başarı gösteren ekibimiz, Cumartesi günü oynayacağı Yeşilyurt maçını kazandığı taktirde önemli bir avantajı da eline geçirmiş olacak. Bugüne kadar oynadığı maçların çoğunda rakipleri ile başa baş bir oyun ortaya koyan kırmızı beyazlıların Karaçayır Spor Salonunda Cumartesi günü 16.00'da başlayacak maçta yine en büyük gücü taraftarı olacak.

Biletler 5 TL'ye satışta

Oldukça kalabalık bir taraftar grubuna oynayan Bolu Belediyespor Kadın voleybol takımı ligin son sıralarında yer alan Yeşilyurt'u da yenerek puan farkını iyice açmak istiyor. Maç biletlerinin yine 5 TL'den satışa çıktığı bu zorlu mücadele, ekibimiz için oldukça önem taşıyor.