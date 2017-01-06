Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk devresini Samsun Büyükşehir Anakent galibiyetiyle tamamlayan Bolunun Sultanları, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Bartın Polisgücü ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 15:00’de Amasra Spor Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak Bolu’ya ve 2017 yılına galibiyetle başlamak istiyor.

Ligin 14.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

13:00 Elazığ DSİ-Kazan Bld.

15:30 Gümüşhane Gençlerbirliği-İlbank

15:00 Sakarya Hendek-Numune DSİ

15:00 BARTIN POLİSGÜCÜ-BOLU BELEDİYESPOR

13:00 Msk Urfa-Pursaklar Voleybol İhtisas

17:00 Samsun B.Şehir Anakent-Karayolları

17:00 İBA Kimya TED Kolejliler-TVF Spor Lisesi