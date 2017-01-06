Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligin ilk devresini Samsun Büyükşehir Anakent galibiyetiyle tamamlayan Bolunun Sultanları, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Bartın Polisgücü ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 15:00’de Amasra Spor Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak Bolu’ya ve 2017 yılına galibiyetle başlamak istiyor.
Ligin 14.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
13:00 Elazığ DSİ-Kazan Bld.
15:30 Gümüşhane Gençlerbirliği-İlbank
15:00 Sakarya Hendek-Numune DSİ
15:00 BARTIN POLİSGÜCÜ-BOLU BELEDİYESPOR
13:00 Msk Urfa-Pursaklar Voleybol İhtisas
17:00 Samsun B.Şehir Anakent-Karayolları
17:00 İBA Kimya TED Kolejliler-TVF Spor Lisesi
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