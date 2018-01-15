Haber: Semih Baykal

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan 16.hafta mücadelesinde geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanan Bolu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi ile saat 13.00’te karşı karşıya geldi. Maçın ilk setinde fazla bir varlık gösteremeyen ekibimiz karşısında konuk ekip 25-15’lik set sonucu ile 1-0 üstünlüğü sağladı. 2.setten itibaren maça ağırlığını koyan temsilcimiz rahat bir şekilde 25-12 ile maçı dengeye getirdi : 1-1. Bolu Belediyespor 3.seti 25-15, 4.seti de 25-11 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. 2.yarıdaki 2.maçını da kazanan Sultanlarımız 3.sıradaki yeri korudu. Ekibimiz 17.haftada İdmanocağı takımına konuk olacak.