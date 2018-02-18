Haber: Semih Baykal

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Alemdar İnşaat ana sponsorluğunda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Sultanlar ligin 23. Haftasında deplasmanda Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşılaştı. Gümüşhan Aydın Doğan Spor Salonu’ndan oynanan maçın ilk setinde rakibine oranla çok rahat bir oyun çıkaran ekibimiz 25-12’lik skorla mücadelede 1-0 üstünlüğü yakaladı. 2.sette ev sahibi ekip daha dirençli bir oyun çıkarsa da bu seti de 25-17 alan temsilcimiz maçta durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Zorlu geçen 3.seti ev sahibi takım 25-21 alınca maç 4.sete uzadı: 2-1. 4.sette Gümüşhane ekibine hiç şans tanımayan Sultanlarımız seti 25-8 maçı da 3-1 kazarak bitime 3 hafta kala play-off’a kalma yolunda çok önemli bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz 24.haftada ligin güçlü ekiplerinden 2.sırada yer alan Samsun BŞB Anakent takımı ile kozlarını paylaşacak.