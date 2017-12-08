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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Sultanlar zorlu deplasmanda

    Türkiye Voleybol Federasyonu /TVF) Bayanlar 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 11.haftasında Samsun B.Ş.B. Anakent takımına konuk olacak.

    08 Aralık 2017 Cuma 13:17
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    Sultanlar zorlu deplasmanda
    Haber: Esra Öztürk
    TVF Bayanlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor takımı ligin 11.hafatasında Samsun B.Ş.B. Anakent ile karşılaşacak. Mücadele 10 Aralık Pazar günü 15.00’da Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda oynanacak. Bolu bayan voleybol takımı ligde geri kalan haftalarda 8 galibiyet 2 mağlubiyet elde ederek 4.sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 10.haftasında Gümüşhane Gençlerbirliği’ni ağırladı. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu bayan voleybol takımı 3 – 1 kazandı. Rakip Samsun B.Ş.B Anakent takımı ligde geri kalan 10 haftada 8 galibiyet 2 mağlubiyet elde ederek 2.sırada yer alıyor. Samsun BŞB takımı ligin 10.haftasında Bartın Polisgücü’ne konuk oldu. Martın Ömer Tepesi Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Samsun B.Ş.B. Anakent takımı 3-1 kazandı. TVF Bayanlar 1.Ligin 11.hafta programı şu şekilde;
    10 Aralık Pazar 
    13.00: Anadolu Üniversitesi – Karayolları ( Eskişehir Atatürk Spor Salonu)
    13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – İdmanocağı ( Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu)
    14.00: Sakarya Spor – Bursa Yüksekoba ( Sakarya Atatürk Spor Salonu)
    15.00: Numune Spor – TVF Spor Lisesi ( Ankara Başkent Spor Salonu)
    15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – Bartın Polisgücü ( Ankara Pursaklar Spor Salonu)
    15.00: Samsun B.Ş.B – Bolu Belediyespor (Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu)
    11 Aralık Pazartesi
    17.00: İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Kahramankazan BLD ( Ankara TEV. UNİV. SL. Kurtuluş Spor Salonu)


    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, TVF), Bayanlar

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