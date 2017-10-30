Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B Grubunda Bolu Belediyespor, Bursaspor Yüksekoba’nın konuğu oldu. Kıran kırana geçen maçın ilk iki setinde Bolu Belediyespor Voleybol Takımı 25-23 ve 25-21’lik skorlarla 2-0 geriye düşerken, maçın 3. ve 4. setinde aldığı 14-25 ve 22-25’lik skorlar ile maçı 2-2’ye getirmesini bildi.

Maçın 5. seti olan tei-break setinde Sultanlar maça hızlı başladı. Karşılıklı gelen sayılar karşısında maçı bırakmayan Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, maçın son anlarında rakip Bursaspor Yüksekoba’nın maç sayısına engel olamadı ve maç ev sahibi Bursaspor Yüksekoba’nın 17-15’lik üstünlüğü ile 3-2 sona erdi.

3-2’lik skor sonrası Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, 5. maçında ilk mağlubiyetini alarak galibiyet serisini bozdu. Bursaspor Yüksekoba ise 5’te 5 yaparak galibiyet serisine devam etti.