Sultanlara Destek Zamanı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre voleybol liglerinde ilk hafta oynanacak olan maçların programı belli oldu. Güçlü bir kadro kurarak hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ilk hafta maçını evinde oynayacak. Bolu Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada Bolulu voleybolseverler 17 Temmuz Spor Salonu’na davet edildi. İlimizi 2.Ligde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu Kadın Takımı ise sezona deplasmanda merhaba diyecek. Temsilcilerimizin ilk haftada oynayacakları maçların programı şöyle:

Başkan Barut’tan tüm Bolu’ya davet

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut bu zorlu karşılaşma öncesi tüm voleybol severleri 17 Temmuz Spor Salonu’na davet etti. Barut açıklamasında “Bu hafta bayan voleybol takımımız ilk maçına çıkıyor. Sahamızda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacağız. Bu sezon hedefimiz tabiki 1.Lig ve bu doğrultuda da transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni sezona hazırız. Bu karşılaşmaya da tüm Bolu halkımızı da davet ediyoruz. Gelin hep birlikte 13 Ekim Pazar günü saat 15:00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda tek yürek olarak takımımızı destekleyelim” ifadelerini kullandı.

13 Ekim Pazar

14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi – İnkılap İÖO (Ankara Kalecik Spor Salonu)

15.00: Bolu Belediyespor – Anadolu Üniversitesi (17 Temmuz Spor Salonu)