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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Sultanlara Karayolu engeli

    TVF Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı Ligin 7. haftasında Karayollarına konuk oldu. Zorlu geçen mücadeleyi Karayolları Bayan Voleybol takımı 3-0 kazandı.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 13:20
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    Sultanlara Karayolu engeli

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1. Lig B Grubunun 7.haftasında Bolu Belediyespor ile Karayolları takımları karşı karşıya geldiler. Ankara Beştepe Spor salonunda oynanan mücadelede Karayolları maçı d 3-0 kazandı. İlk sette iki takımda kıran kırana mücadele etti. Bolu Belediyespor takımı etkili oynasa da seti 25-21 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü.  Başa baş geçen ikinci seti Karayolları zorlansa da 25-22 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Son sette Bolu Belediyespor etkili oyun sergilese de bu oyun sonuca yansıyamadı. Son Seti 25-22 kaybeden Bolu Belediye takımı maçı da 3-0 kaybetti. Bolu Belediyespor takımı lide geri kalan 7 haftada 2. mağlubiyetini alarak 5.sıraya gerilirken Karayolları takımı ise ligde namağlup devam ederek 1.sıradaki yerini korudu. Ligin 8.haftasında Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı Numune Sporu konuk ederken Karayolları takımı ise İdmanocağı’na konuk olacak. Ligin 7.hafta sonunda alınan genel sonuçlar şu şekilde;

    12 Kasım Pazar

    13.00: Karayolları – Bolu Belediyespor: 3 – 0

    13.00: Anadolu Üniversitesi – Bursaspor Yüksekoba: 0 – 3

    14.00: Sakarya Spor – Kahramankazan BLD: 0 – 3

    15.00: Numune Spor – Bartın Polisgücü: 3 – 0

    15.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – TED Ankara Kolejliler: 1 – 3

    15.00: Samsun B.Ş.B. Anakent – Pursaklar Voleybol İhitsas: 2 – 3

    17. 000: TVF Spor Lisesi – İdmanocağı: 0 – 3 

    Anahtar Kelimeler: TVF, Bayanlar, 1., Lig, B

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