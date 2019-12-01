Sultanlara Nazar Değdi

Haber: Aysun Beykoz

1.Ligin favorileri arasında gösterilen temsilcimiz Bolu Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde aldığı Sarıyer Belediye mağlubiyetinin ardından İzmir’den de yenik döndü. İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 8.haftanın açılış maçı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu geçen karşılaşmanın ilk setini 25-19 alan Karşıyaka maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Ancak yine büyük heyecana sahne olan 2.seti temsilcimiz 25-23 alınca maça denge geldi: 1-1. 3.setin son bölümünü daha iyi oynayan ev sahibi ekip 25-17’lik set skoru ile maçta bir kez daha öne geçti: 2-1. Büyük heyecana sahne olan ve 26’ya uzayan 4.seti temsilcimiz 26-24 lehine çevirince 2-2’lik skor sonrası maç 5.sete uzadı. 5.sette fazla varlık gösteremeyen ekibimiz 15-7 ile maçı 3-2 kaybetti ve İzmir’den 1 puanla dönerek üst üste 2.yenilgisini aldı. Zirve mücadelesinden yine de uzaklaşmayan Sultanlarımız 9.haftada 8 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Mehmet Erdem Marmara Akademi takımını konuk edecek.