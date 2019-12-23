Sultanlara Neler Oluyor?

Haber: C.Kutay Aykan

Lige şampiyonluk parolasıyla 6’da 6 ile başlayan Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı üst üste 5.yenilgisini alarak yarışın gerisinde kaldı. Temsilcimiz 11.haftada İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk setinde çok silik bir oyun çıkaran Bolu Belediyespor 25-13’lük skorla 1-0 geriye düştü. Temsilcimiz 2.sette oyuna asılsa da son bölümü daha iyi oynayan İzmir ekibi 25-22 ile durumu 2-0’a getirdi. 3.sette bu kez iyi oynayan Bolu’nun Sultanları 25-19 ile farkı 1’e indirdi: 2-1. 4.sette başa baş bir mücadele vardı. Setin son bölümünde etkili olan Göztepe seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla Bolu Belediyespor üst üste 5.yenilgisini alarak ligde 5.sıraya kadar geriledi. Ekibimiz böylece yılın son maçına çıkarak ligin ilk yarısını kapattı. Ligde 2.yarı 4 Ocak 2020’de oynanacak olan 12.hafta maçları ile başlayacak.