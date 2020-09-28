Sultanlara Sultanlar Gibi Bakım

Haber: Aysun Beykoz

2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Kadın Voleybol takımımız Antalya'da iki gün hazırlık kampı gerçekleştirdi. Temsilcimizin Antalya'da Kazakistan süper ligi şampiyonu Altay ile bir de hazırlık maçı oynadığı kampta takımımızı konuk eden Adalya Otel ve otelin Satış Pazarlama Müdürü Ali Barut'a başkanımız Sinan Barut teşekkür etti. Kulüp Başkanı Barut, "Takımımız uzun bir süredir Bolu'da yoğun bir tempoda çalışıyordu. İstanbul'da oynadığımız 2 hazırlık maçından sonra Antalya'da hem iki günlük bir kamp, hem de bir hazırlık maçı programı yaptık. Bu organizasyonda daimi sponsorumuz Adalya otel takımımızı bu güzel Akdeniz ilinde ekibimizi misafir etti. Ali beye ve Adalya Otel’e misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kazakistan Şampiyonu Altay takımı ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında ve Antalya kampımızda ekibimizi misafir eden sponsorumuz Adalya Otel’e ve tüm otel çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 12:26