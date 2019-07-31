Sultanlarda imzalar arka arkaya

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezonda Venüs Vestel Sultanlar ligine yükselmeyi hedefleyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı antrenörlüğüne Salih Yergin getirildi. Bobes'te yapılan imza törenine başkan Sinan Barut katıldı. Geçtiğimiz sezon Pursaklar'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam ile anlaşan Bolu Belediyespor da başkan Sinan Barut yeni sezona iddialı girmek istediklerini hedeflerinin Venüs Vestel Sultanlar ligi olduğunu belirtti.

İmzalar devam ediyor

Yeşil beyazlılar öte yandan Pasör Burcu Şentürk ile anlaşmıştı. Bolu Belediyespor tecrübeli oyuncu Ayşe Dil ve kulübün genç oyuncusu Yaren Sencer ile de anlaşamaya vardı.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 11:56