Sultanlarda transfer devam ediyor

İlimizi TVF Kadınlar Voleybol 1. Liginde temsil eden Bolu Belediyespor’da transfer hız kesmeden devam ediyor.

Sultanlarda transfer devam ediyor

Haber: N.Halid Altundal

Sultanlarımız da transfer komitesi titiz bir çalışmaya imza atarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da destekleri ile ara transferde ikinci önemli ismi kadrosuna katmayı başardı. Daha önce Yaren Hatipoğlu ile sözleşme imzalayanve Sultanlar Ligini hedefleyen Bolunun Sultanları, kadrosunu Işıl Öz ile iyice güçlendirdi. Ligde ilk yarıyı lider bitiren Bolu Belediyespor'dan yapılan açıklamada "TVF Kadınlar 1. Liginde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Bolu Belediyesporumuz Sultanlar ligi oyuncusu Işıl Söz ile imzaladı. 1998 doğumlu libero oyuncusu Işıl Galatasaray alt yapısında yetişti. Yeni transferimiz Işıl Öz takımımızın 2. yarı hazırlıkları katılarak takımımızla birlikte çalışmalarına başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 09:16
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