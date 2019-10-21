Sultanlar’dan 2’de 2!

Haber: C.Kutay Aykan

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve ilk haftayı lider kapatan ekibimiz 2.hafta maçında Pazar günü saat 14.00’te Büyükçekmece Voleybol Akademi Takımına konuk oldu. İstanbul Mimar Sinan Koleji Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan ekibimiz 25-21’lik set skoru ile 1-0 öne geçti. Benzer şekilde geçen 2.seti de 25-19 alan Bolu Belediyespor maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.set büyük çekişmeye sahne oldu. Maçı bırakmayan ev sahibi takım 25-22 ile ümitlendi: 2-1. 4.sette de büyük bir mücadele vardı. Ancak rakibine bu kez şans tanımayan Bolu’nun Sultanları seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla 2’de 2 yapan Bolu’nun Sultanları 6 puanla 2.haftayı 2.sırada kapattı. Temsilcimiz 3.haftada 27 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Edremit Belediye Altınoluk takımı ile kozlarını paylaşacak.