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Sultanlardan anlamlı pankart

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız Sarıyer Belediye maçına çok önemli bir pankartla çıktı.

Sultanlardan anlamlı pankart

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.Liginin 7.haftasında sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşılaşan Bolu Belediyespor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sultanlar ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, karşılaşma öncesi çok önemli bir pankartla sahaya çıktı. Kadın şiddetinin arttığı son yıllarda konuya dikkat çekmek isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız Sarıyer Belediye maçına "Kadına Şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartla sahaya çıktı. Tribünü dolduran yüzlerce sporsever bu anlamlı pankartı ayakta alkışladılar.  

Esra Perçin

Esra Perçin

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