Sultanlardan Destek Çağrısı

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Ligi 10.hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda Mehmet Erdem Marmara Koleji takımını konuk edecek. Mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak son 2 haftada şanssız yenilgiler alan ekibimiz bu maçı yeni bir çıkış mücadelesi olarak görüyor ve kazanmak istiyor. Artık hata yapmak istemeyen Sultanlar, teknik heyet ve yönetim, “Siz olmadan asla” sloganıyla Bolulu voleybol severleri salona davet etti. Temsilcimiz bu mücadele öncesi Kale 1957 ve Sarıyer’in ardından ligde 3.sırada yer alıyor.