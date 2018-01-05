Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Bayanlar B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Bolu Belediyespor takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımının gerçekleştirdiği ziyarete Baş Antrenör Gökhan Çokşen, Yardımcı Antrenör Behçet Erdoğan, Sportif Direktör Faik Mert Dönmez ve sporcular katıldı. Ziyaret sırasında takımın durumu hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem takıma şampiyonluk yolunda sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.