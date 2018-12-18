Ankara Pursaklar Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip çok iyi başladı. İlk sette hiç etkili olamayan ekibimiz 25-11’lik skorla maçta 1-0 geriye düştü. Müthiş bir çekişmeye sahne olan ve uzayan 2.seti 26-24 Bolu Belediyespor alınca geri döndü ve 1-1 eşitliği yakaladı. Sultanlarımız baştan sona üstün olduğu 3.seti de 25-16 aldı ve oyunda 2-1 üstünlük sağladı. 4.set ilk setin adeta kopyasıydı. Bu seti ev sahibi rahat bir şekilde 25-12 aldı ve maç 5.sete uzadı. Son sette daha dikkatli oynayan takım yine temsilcimiz oldu. Seti 15-8 alan ekibimiz maçtan 3-2 galip ayrılarak 4.sırada yer aldı. Bolu Belediyespor ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Samsun BŞB Anakent takımıyla karşılaşacak.
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