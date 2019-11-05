Sultanlardan Müthiş Duyarlılık

İlimizi Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde temsil eden Bolu Belediyespor toplumsal olaylara da duyarsız kalmıyor. Temsilcimiz lösemili çocukları unutmadı.

Sultanlardan Müthiş Duyarlılık

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hafta sonunda İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar Voleybol 1.Lig 4.hafta maçı olan İzmir BŞB-Bolu Belediyespor mücadelesine Sultanlarımız maskeyle çıktı. Hafta boyunca çeşitli spor dallarında sergilenen bu güzel jestle Bolu Belediyesporlu oyuncularımız 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" nı unutmadıklarını göstermiş oldu. Bu davranış salonda bulunan tüm sporseverler tarafından takdirle karşılandı. Sporcularımız çocuklar için farkındalık oluşturan ekipler arasına adını yazdırdı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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