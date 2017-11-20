Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda Numunespor ile oynadığı 8. Hafta karşılaşmasına geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dünyanın en büyük haltercisi Naim Süleymanoğlu’nu fotoğrafının yer aldığı ‘ Büyük Şampiyon milletimize yaşattığın gururlar ve başarılar için sana minnettarız’ yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan Sultanlar 6-2’lik üstünlük yakalayınca rakip takım Numunespor mola aldı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren Sultanlar teknik molaya 12-9 önde girdi. İlk setteki üstünlüğü rakibine iyice hissettiren sultanlar farkı 7 sayıya kadar çıkartarak skoru 16-11 yaptı. Numunespor maçın ilerleyen bölümlerde farkı 4 sayıya indirerek skoru 24-20’ye getirerek molaya gitti. Moladan sonra Numunespor farkı 2’ye kadar indirse de Sultanlar ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set iki takımında kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kıyasıya geçen mücadelede Numunespor 12-9 üstünlük yakaladı. Ancak pes etmeyen sultanlar setin sonuna doğru 22-21 öne geçti. Fakat kıran kıran geçen seti rakip takım 25-23 alarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sete daha arzulu ve istekli başlayan sultanlarımız, rakibini 25-22 yenerek skoru 2-1’e getirdi. Zorlu geçen dördüncü seti de sultanlarımız 25-21 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Bolu Belediyespor, ligin 9. Haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Salon: 17 Temmuz

Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Irmak (L), Yağmur, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, Işıl, Esma, Arzum

Antrenörler: Gökhan Çokşen, Behçet Erdoğan

Numunespor: İrem, Thompson, Ece, Elanur, Hüsna (L), Merve, Miray, Nihal, Fulya (K), Kalandadze, Ayça, Gülbahar

Antrenörler: Bülent Karslıoğlu, Sıtkı Sapmaz, Berk Çanakçı

Setler: 25-22, 23-25, 25-22, 25-21