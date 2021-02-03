Sultanlardan Özcan’a baklavalı sürpriz ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Teknik heyet ve yöneticilerin de tam kadro katıldığı ziyarette Bolunun Sultanları, en büyük destekçileri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Antep baklavası ikram ederek, forma hediye ettiler.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Liginin 13. Haftasında Cumartesi günü Gaziantep deplasmanında Merinos Voleybol Takımını deviren lider Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, Bolu’ya döner dönmez ayaklarının tozuyla en büyük destekçileri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Antep baklavalı ziyaret

Kulüp Başkanı Sinan Barut, Baş Antrenör Salih Yergin ve kulüp yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Bolunun Sultanları, zorlu Gaziantep deplasmanı dönüşünde aldıkları Antep baklavasını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ikram edip, imzalı forma armağan ederek desteği için teşekkürlerini sundular.

Şampiyonluğa yürekten inandığını söyledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bolu Belediyespor Voleybol Takımı’na ziyaretleri için teşekkür eden Özcan, Bolu temsilcisinin bu büyük başarısını şampiyonlukla taçlandıracağına yürekten inandığını söyledi.

Burcu Şentürk’e sürpriz doğum günü

Özcan ayrıca, ziyarette doğum günü olan Burcu Şentürk’e de bir sürpriz yaparak, başarılı oyununun doğum gününü pasta keserek kutladı.