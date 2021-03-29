Sultanlardan play-offa hazırlık

Haber: Aysun Beykoz

​Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 25-19 kazanan Sultanlar setlerde 1-0 öne geçti. Ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularını kalan maçlarda görmek isteyen ekibimiz sonraki setleri 25-22, 32-30 ve 25-21 kaybederek maçı da 3-1 kaybetti. Sezonda gurubunu lider olarak bitirmeyi garantileyen ekibimiz, bir nevi play-off maçları öncesinde kadroda fazla şans bulamayan oyuncularının da tecrübe kazanmasını sağladı. Bolunun Sultanları play-off’lar öncesi son maçında ilk devrede mağlup olduğu Kalecik Belediyespor’u konuk edecek. Ligin son karşılaşması 3 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak Mücadele 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak

Salon: 17 Damat İbrahim Paşa Spor Salonu

Nevşehir Belediyespor: Cansın, Merve, İzel, Bahar, Damla, Melike, Buse, Romana, Simay, Marie Alex, Dilan, Gamze, Deniz

Antrenörler: Yücel Sevindi, İsmail Hakkı Zora

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Göknur, Fatma, Anae Apıena, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Yaren, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Setler: 19-25, 25-22, 32-30, 25-21