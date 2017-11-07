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07 Kasım 2017 Salı
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    • Sultanlardan rahat galibiyet

    Voleybol 1.Lig B Grubunda mücadele eden temsilcimiz Bolu Belediyespor Bayan voleybol takımımız 6.haftasında TVF Spor Lisesini ağırladı. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.

    07 Kasım 2017 Salı 08:48
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    Sultanlardan rahat galibiyet

    Haber: Semih BAYKAL

    Voleybol 1.Lig B Grubunda mücadele eden temsilcimiz Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız TVF Spor Lisesini ağırladı. Hafta sonu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 25-8, 25-17, 25-16 setlerle 3-0 kazandı.  Boluspor bu galibiyetle 3.sıradaki yerini korurken, TVF Spor Lisesi ise son sırada yer aldı. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımımız ligin 7.haftasında Karayollarını konuk olurken, TVF Spor Lisesi ise İdmanocağı’nı konuk edecek.

    Salon: 17 Temmuz

    Hakemler: Hamit Özdamar, İsa Okumuş, Murat Arslanata, Ayşegül Aksay Begeç, Derya Kocabaş

    Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Yağmur, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, Sultan Işıl, Esma, Arzum, Irmak (L)

    Antrenörler: Gökhan Çokşen, Behçet Erdoğan

    TVF Spor Lisesi: S.Hatice, Burcu, Aysu (K), Zümrüt, Ecesu, Ayşe, Dilara, Berfin, Hanifenur, A.Çağla, E.Melek (L), Selena (L)

    Antrenörler: Raşit Berk İnanç, Şahin Çatma, Canberk Tekmen

    Set: 25-8, 25-17, 25-16

    1.Set: Oyuna iyi başlayan temsilcimiz oldu: 4-0. Bolu Belediyespor ilk bölümde çok rahat sayılar buldu. Rakip takım farkı 2 sayıya düşürse de ekibimiz oyunu bırakmadı: 6-2. Zayıf rakibi karşısında fazla zorlanmayan Sultanlarımız farkı açmaya başladı: 10-4. Teknik molaya temsilcimiz 12-4 gibi büyük bir farkla önde girdi. Son bölüm öncesi Bolu Belediyespor 16-4 ile büyük avantaj yakaladı. 20-5′ i bulan temsilcimiz seti rahat bir şekilde 25-8 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

    2.Set: Temsilcimiz 3-1 üstünlükle başladı. Bu sette de rakip takım temsilcimize ayak uyduramayınca fark açıldı: 6-2. Ekibimiz teknik molaya 12-5 önde girdi. Moladan sonra federasyon takımı TVF Spor Lisesi biraz daha derli toplu oynadı ancak farkı kapatamadı. Antrenör Gökhan Çokşen zayıf rakibi karşısında önemli isimleri dinlendirerek maçı oynamayı tercih etti. Temsilcimiz son bölüme 16-9’luk avantajla önde girdi. 18-10, 21-15’lik üstünlüklerin ardından seti 25-17 alan Bolu Belediyespor maçta 2-0 öne geçti.

    3.Set: Temsilcimiz sete iyi başlayan taraf oldu: 3-0. Toparlanan rakip takım 4-3 öne geçmeyi başardı. Ancak oyuna ağırlığını koyan Bolu Belediyespor bir anda 7-5 üstünlüğü yakaladı. Ekibimiz 11-7 ile farkı açmaya başladı. Temsilcimiz teknik molaya 12-8 önde girdi. Temsilcimiz son bölüme 17-11 önde girdi. 19-13’ü bulan ekibimiz bu seti de rahat bir şekilde 25-16 alarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı ve zirve yürüyüşüne devam etti. Ligin kalan maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

    5 Kasım Pazar

    14.00: Kahramankazan Bld. – Numune Spor: 0 – 3

    14.00: İdmanocağı – Bursaspor Yüksekoba: 1 – 3

    15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – Gümüşhane Gençlerbirliği: 3 – 1

    15.00: Bartın Polisgücü – Karayolları: 0 – 3

    15.00: Bolu Belediyespor - TVF Spor Lisesi: 3 – 0

    15.00: Samsun BŞB. Anakent – Anadolu Üniversitesi: 3 – 0

    6 Kasım Pazartesi

    17.00: TED Ankara Kolejliler – Sakarya Spor:

     

    Anahtar Kelimeler: Voleybol, 1.Lig, B, Grubunda, Mücadele

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