Sultanlardan Süper Açılış

İlimizi Kadınlar Voleybol 1.Liginde temsil eden Bolu Belediyespor ilk hafta maçında Anadolu Üniversitesi’ni net bir sonuçla 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı.

Sultanlardan Süper Açılış

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça çok iyi başlayan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-18 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Bolu Belediyespor benzer bir oyunun ardından 2.seti de 25-19 aldı ve oyunda durumu 2-0’a getirdi. 3.seti de fazla zorlanmadan 25-18 alan Sultanlarımız maçtan da 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ilk haftayı lider tamamladı. Temsilcimiz 2.haftada 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstanbul  Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu’nda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımının konuğu olacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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