Sultanlardan Süper Açılış

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları ilk haftada Anadolu Üniversitesi’ni konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça çok iyi başlayan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-18 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Bolu Belediyespor benzer bir oyunun ardından 2.seti de 25-19 aldı ve oyunda durumu 2-0’a getirdi. 3.seti de fazla zorlanmadan 25-18 alan Sultanlarımız maçtan da 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ilk haftayı lider tamamladı. Temsilcimiz 2.haftada 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu’nda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımının konuğu olacak.