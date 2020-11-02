Sultanlarımız Dört 4'lük

Haber: Volkan Yılmaz

Bolunun Sultanları maça iyi başlayamadı. Ekibimiz ilk iki seti 25-21 ve 25-19 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete daha arzulu ve istekli başlayan Kadın Voleybol takımı bu seti zorda olsa 25-22 kazanarak maçı 4'üncü sete taşımayı başardı. Bu sette etkili oyununu sürdüren Bolunun Sultanları 25-22'lik sonuçla mücadele Tie Break setine kaldı. 2-0 geriden gelerek maçı 2-2'ye taşımayı başaran Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı Tie Break setinde de rakibine üstünlük sağlamayı başardı ve 15-9'luk sonuçla maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı başkanı Sinan Barut ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve başkan yardımcısı Rasim Özdemir'de kendilerine ayrılan bölümden izlediler. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız Ted Ankara Kolejlilere konuk olacak.