Sultanların altyapı çalışmaları başladı

Yeni dönemde alt yapısı ile de daha güçlü bir çalışmaya başlamak isteyen Bolu Belediyespor da yapılan kayıtlar sonrası ilk antrenman ile çocuklar salonda çalışmalarına başladı. Kız çocukları için voleybol alt yapısını harekete geçirilerek, Sultanlar gelecekteki oyuncularını yetiştirmeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Bolu Belediyespor ile ilimizde son yıllarda oldukça artan voleybol sevgisi sonrası kulübümüzün yeni dönemde planlamaya aldığı alt yapı çalışmaları resmen başladı. Yaklaşık 1 ay önce duyurulan ve bir çok kız çocuğumuzun başvurduğu alt yapı çalışmaları 17 Temmuz Spor Salonunda başladı. Baş antrenörümüz Salih Yergin ve teknik heyetimiz nezaretinde yapılan çalışmalara genç sporcularımızın yanı sıra ailelerimizde çalışmalara yoğun ilgi gösterdiler. Belirlenen program dâhilinde çocuklarına spor yaptırmak isteyen, ailelerimizin Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak Eski Baro Evi’ne giderek ya da 0531 454 10 14 irtibat numarasını arayarak bilgi alabilirler" ifadelerine yer verildi.